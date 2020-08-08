Число пострадавших в ходе беспорядков в Бейруте возросло до 130

Число пострадавших в ходе столкновений между демонстрантами и силовиками в Бейруте увеличилось до 130, сообщает ливанский Красный Крест на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось о 60 пострадавших.

«28 раненых были доставлены в ближайшие больницы. 102 пострадавшим оказывают помощь на месте», — говорится в сообщении.

Тысячи людей вышли на антиправительственный митинг в Бейруте с требованиями отставки правительства и реформ. В результате начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов.

До этого, 4 августа, в порту Бейрута случился мощный взрыв. В результате трагедии пострадали более 6 тысяч человек, свыше 300 тысяч человек остались без крова. По последним данным, погибли 158 человек. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры.

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