Беспорядки начались у здания парламента в Бейруте

У здания парламента Ливана в Бейруте начались столкновения протестующих с полицией, сообщает РИА «Новости».

В Бейруте проходит массовая антиправительственная демонстрация, указано в сообщении. Сотрудники правоохранительных органов применяют слезоточивый газ, чтобы оттеснить митингующих от парламента, демонстранты бросают в полицейских камни.

В настоящее время к месту демонстрации стягивают дополнительные силы, передает агентство.

4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. В результате трагедии более 300 тысяч остались без крова. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек.

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