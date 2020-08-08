На Украине будут отслеживать контакты людей с COVID-19

Украинское правительство решило создать систему для отслеживания контактов людей, заразившихся новым коронавирусом, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Об этом сообщает РИА «Новости».

Созданием системы займутся министерства здравоохранения, внутренних дел и цифровой трансформации Украины, отметил премьер. Он добавил, что эпидемиологические расследования должны быть системными, должен осуществляться жесткий контроль за самоизоляцией.

На Украине выявлено более 80 тысяч случаев COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число заразившихся достигло 19,5 млн, умерли больше 700 тысяч человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России разработана система отслеживания контактов больных COVID-19