Капитан доставившего селитру в Бейрут судна назвал возможные причины взрыва

Бывший капитан корабля Rhosus, который доставил в порт Бейрута взорвавшуюся аммиачную селитру, Борис Прокошев назвал возможные причины произошедшего. Об этом сообщает РБК.

Вещество не могло взорваться само по себе, для этого было необходимо внешнее воздействие, рассказал капитан. По его словам, таким воздействием могли стать искра, поджог или взрывное устройство.

Кроме того, селитра не могла потерять свои свойства за время хранения в порту, так как вещество герметично упаковывается в два специальных мешка, отметил Прокошев. Он подчеркнул, что воздух и вода не могли попасть в упаковку.

4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек. В результате взрыва погибли более 150 человек, около 5 тысяч пострадали.

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