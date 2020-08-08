Более 500 россиян принудительно госпитализированы или изолированы за время пандемии

За время пандемии новой коронавирусной инфекции в России принудительно госпитализировали или изолировали более 500 человек, сообщает Генеральная прокуратура.

В частности, принудительно госпитализированы более 300 человек, изолированы – более 200 человек, указано в сообщении.

Российские прокуроры дали заключение более чем по 600 делам данной категории, при этом «подавляющее большинство» судебных решений соответствуют заключениям прокуратуры, отмечает ведомство.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных достигло 19,5 млн, умерли больше 700 тысяч человек.

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