Полсотни ЛГБТ-активистов задержаны в Варшаве после акции протеста
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Полицейские задержали 48 ЛГБТ-активистов в центре Варшавы после акции протеста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую полицию.
Отмечается, что акция в городе началась после задержания одного из демонстрантов по обвинению в нападении на участников фонда противников абортов и повреждении их автомобиля.
По данным полиции, некоторые из активистов агрессивно вели себя по отношению к представителям власти.
Известно, что процессуальные мероприятия будут проходить с участием защитников.
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