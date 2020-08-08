Полсотни ЛГБТ-активистов задержаны в Варшаве после акции протеста

Полицейские задержали 48 ЛГБТ-активистов в центре Варшавы после акции протеста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую полицию.

Отмечается, что акция в городе началась после задержания одного из демонстрантов по обвинению в нападении на участников фонда противников абортов и повреждении их автомобиля.

По данным полиции, некоторые из активистов агрессивно вели себя по отношению к представителям власти.

Известно, что процессуальные мероприятия будут проходить с участием защитников.

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