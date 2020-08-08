Турция предложила отстроить поврежденный взрывом порт в Бейруте

Вице-президент Турции Фуат Октай, заявил, что Анкара готова отстроить поврежденный взрывом порт в Бейруте. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в Бейруте работают турецкие поисково-спасательные отряды, Анкара направила 400 тонн продовольствия.

«Турция готова отстроить серьезно поврежденный порт в Бейруте и прилегающие здания. Наш порт в Мерсине может быть использован Ливаном до тех пор, пока не будет восстановлен порт в Бейруте», — сказал Октай.

Вице-президент добавил, что при необходимости пострадавшие при взрыве могут быть доставлены на самолетах скорой помощи в Турцию для прохождения лечения.

4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек.

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