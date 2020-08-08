В Венесуэле приговорили двух граждан США к 20 годам за попытку морского вторжения
Суд в Венесуэле приговорил к 20 годам тюрьмы двух граждан США по обвинению в участии в неудавшейся попытке морского вторжения в страну. Об этом сообщил генеральный прокурор латиноамериканского государства Тарек Уильям Сааб на своей странице в Twitter.
В мае текущего года Люк Денман и Айран Берр были заключены под стражу «за предполагаемое совершение преступления, связанного с терроризмом, незаконным оборотом оружия».
По данным прокуратуры, американцы признали свою вину.
Как сообщил Сааб, мужчин приговорили к 20 годам, одному месяцу и 9 дням заключения.
Он отметил, что для десяти других обвиняемых дело продолжится.
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