В Венесуэле приговорили двух граждан США к 20 годам за попытку морского вторжения

Суд в Венесуэле приговорил к 20 годам тюрьмы двух граждан США по обвинению в участии в неудавшейся попытке морского вторжения в страну. Об этом сообщил генеральный прокурор латиноамериканского государства Тарек Уильям Сааб на своей странице в Twitter.

В мае текущего года Люк Денман и Айран Берр были заключены под стражу «за предполагаемое совершение преступления, связанного с терроризмом, незаконным оборотом оружия».

По данным прокуратуры, американцы признали свою вину.

Как сообщил Сааб, мужчин приговорили к 20 годам, одному месяцу и 9 дням заключения.

Он отметил, что для десяти других обвиняемых дело продолжится.

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