Обнаружены «черные ящики» разбившегося в Индии самолета

Спасатели обнаружили бортовые самописцы разбившегося в индийском штате Керала самолета Boeing 737. Об этом информирует газета Hindustan Times.

Отмечается, что найденные цифровой регистратор и диктофон кабины пилотов будут доставлены в Дели для дальнейшего изучения.

Крушение самолета, который следовал рейсом из Дубая, произошло в городе Кожикоде. На борту воздушного судна находились 190 человек, из них 174 взрослых пассажира, 10 детей и шестеро членов экипажа. Самолет выкатился с взлетной полосы при посадке, а затем развалился на две части. Возгорания зафиксировано не было. В результате происшествия погибли 20 человек, пострадали 140 пассажиров.

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