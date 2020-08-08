Белоруссия депортировала журналистов «Радио Свобода» и «Голоса Америки»

Белоруссия депортировала на Украину задержанных в стране журналистов телеканала «Настоящее время», финансируемых конгрессом США. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что двух репортеров - граждан Украины депортировали на родину авиарейсом в 23.40. Еще один журналист — Юрий Баранюк — является гражданином России.

Ранее пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила, что телеканал «Настоящее время» на протяжении нескольких недель освещал выборы в Белоруссии и вел активную деятельность в соцсетях.

«Настоящее время» — телеканал, созданный радиостанцией «Радио Свобода» при участии радиостанции «Голос Америки». Последние признаны иноагентами, которые финансируются американским конгрессом через правительственное Агентство по глобальным медиа (USAGM).

Президентские выборы в Белоруссии должны состояться 9 августа.

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