NYT рассказал о судьбе судна, селитра с которого взорвалась в Бейруте

Судно Rhosus, доставившее в Бейрут груз аммиачной селитры, которая могла стать причиной сильнейшего взрыва в городе 4 августа, затонуло у северной части бейрутского порта в феврале 2018 года. Об этом сообщает американская газета New York Times со ссылкой на данные о перемещении кораблей и анализ снимков со спутников.

Отмечается, что в сентябре 2013 года упоминаемое судно покинуло грузинское Батуми и направилось в сторону Мозамбика. Однако ему пришлось вынужденно остановиться в ливанской столице, чтобы забрать дополнительный груз.

По словам бывшего капитана Rhosus Бориса Прокошева, экипажу необходимо было подзаработать денег, чтобы заплатить за проход через Суэцкий канал. По данным адвокатов, представляющих кредиторов судна, дополнительный груз должен был поступить в Иорданию.

Но в Бейруте администрация порта нашла многочисленные недостатки и конфисковала судно, членов экипажа обязали находиться на борту. В августе 2014 года экипаж отпустили, а судно осталось брошенным.

Далее ливанские власти переместили с корабля около 2 750 тонн аммиачной селитры в портовый склад.

Как сообщает NYT, в 2015 году судно передвинули примерно на 300 метров вверх от места стоянки, где оно пребывало, чтобы не мешать движению кораблей. Согласно спутниковым снимкам, в феврале 2018 года Rhosus стал тонуть и в течение нескольких дней погрузился под воду.

4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек.

Жертвами взрыва стали более 130 человек, пострадали более 4 тыс. жителей города.

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