В Самаре локализован пожар, охвативший десять жилых домов
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Пожар, охвативший десять частных жилых домов в Железнодорожном районе Самары, локализован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
Отмечается, что площадь пожара достигла 1300 кв. метров.
В результате инцидента никто не погиб и не пострадал.
Предварительной причиной возгорания в прокуратуре Самарской области назвали порывистый ветер.
В ведомстве также сообщили, что здание местной школы № 132 готово разместить лишившихся жилья горожан.
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