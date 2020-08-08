В Самаре локализован пожар, охвативший десять жилых домов

Пожар, охвативший десять частных жилых домов в Железнодорожном районе Самары, локализован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что площадь пожара достигла 1300 кв. метров.

В результате инцидента никто не погиб и не пострадал.

Предварительной причиной возгорания в прокуратуре Самарской области назвали порывистый ветер.

В ведомстве также сообщили, что здание местной школы № 132 готово разместить лишившихся жилья горожан.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Самаре загорелись десять частных домов