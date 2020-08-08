В России провели больше 30,3 млн исследований на коронавирус
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В России провели более 30,3 млн тестов на коронавирус. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Отмечается, что за сутки было проведено 303 тысячи лабораторных исследований.
Под меднаблюдением из-за подозрения на инфекцию остаются 242 672 человека.
Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных достигло 19,5 млн, умерли больше 700 тысяч человек.
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