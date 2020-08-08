В России провели больше 30,3 млн исследований на коронавирус

В России провели более 30,3 млн тестов на коронавирус. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Отмечается, что за сутки было проведено 303 тысячи лабораторных исследований.

Под меднаблюдением из-за подозрения на инфекцию остаются 242 672 человека.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных достигло 19,5 млн, умерли больше 700 тысяч человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В мире выявлено почти 19,5 млн случаев заражения COVID-19

— В Москве скончались еще 14 пациентов с коронавирусом