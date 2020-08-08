СК завел дело после размещения фото Гитлера на сайте «Бессмертный полк»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении жителя Воронежа по обвинению в публикации фотографии лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера на сайте шествия «Бессмертный полк». Об этом сообщается на сайте СК.

По данным следствия, Александр Хорошильцев выставил фото на сайте «Банк памяти» и подписал его «Шикльгрубер Адольф Алоисович».

Против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ, – «реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, совершенное публично».

Подозреваемый был допрошен, у него изъяли электронные носители информации.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Фотографии нацистов в «Бессмертном полку»: СК возбудил еще два дела

— Разместившему фото Гитлера в «Бессмертном полку» утвердили обвинительное заключение

— После публикации фото Гитлера в «Банке памяти» возбуждено новое дело