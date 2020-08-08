СК завел дело после размещения фото Гитлера на сайте «Бессмертный полк»
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении жителя Воронежа по обвинению в публикации фотографии лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера на сайте шествия «Бессмертный полк». Об этом сообщается на сайте СК.
По данным следствия, Александр Хорошильцев выставил фото на сайте «Банк памяти» и подписал его «Шикльгрубер Адольф Алоисович».
Против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ, – «реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, совершенное публично».
Подозреваемый был допрошен, у него изъяли электронные носители информации.
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