Спасатели МЧС России нашли еще одного погибшего в Бейруте

Спасатели МЧС России, которые работают в пострадавшем от взрыва Бейруте, нашли под завалами тело еще одного погибшего, передает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.

По данным оперштаба, они обнаружили четвертого погибшего на месте разбора завалов на элеваторе в порту города.

Ранее стало известно о 154 погибших.

4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. В результате трагедии оказались ранены более 5 тысяч человек, более 300 тысяч остались без крова. По последним данным, погибли 154 человека. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек.

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