Врач назвала безопасный для употребления объем пива

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала объем пива, который можно употреблять в день без вреда для здоровья. Об этом она рассказала в беседе с «Вечерней Москвой».

По ее словам, допустимой дневной нормой является 300 мл пенного напитка. Его можно выпивать с хорошей, полноценной закуской, желательно не жирной, сообщила специалист.

«Нельзя пить пиво на голодный желудок, так как это может спровоцировать приступы и спазмы в желудке», — сказала Соломатина.

Она отметила, что лучше отдавать предпочтение нефильтрованному пиву. Однако такое пиво может быть полезным, если оно приготовлено из натуральных продуктов, указала доктор.

«Понятно, что напиток этот противопоказан детям, беременным и кормящим. Его потребление я не рекомендую людям с нарушением психики, нервной системы, у кого имеется предрасположенность к атеросклерозу и диабетикам», — добавила Соломатина.

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