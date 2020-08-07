Жертвами крушения самолета в Индии стали 17 человек, в том числе пилоты

Число жертв жесткой посадки самолета Air India возросло. Об этом сообщает Times of India.

Так, количество летальных исходов в результате инцидента увеличилось до 17 человек. Среди погибших также числятся пилоты самолета.

Спасательная операция, которая была прервана из-за непогоды, была снова возобновлена и закончена.

Крушение самолета, который следовал рейсом из Дубая, произошло в городе Кожикод. На борту воздушного судна находились 174 человека, 10 из которых дети, а также два пилота и пять членов экипажа. Самолет выкатился с взлетной полосы при посадке, а затем развалился на две части. Возгорания зафиксировано не было.

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