Две новые ветки метро построят в Москве

Две новые радиальные линии московского метро планируется построить к 2027 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение столичного стройкомплекса.

В настоящее время разрабатываются варианты маршрутов Бирюлевской и Рублево-Архангельской веток метро, ведутся предпроектные работы, заявил вице-мэр Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.

Рублево-Архангельская линия будет проходить через районы Митино, Строгино и Хорошёво-Мневники, а также застраиваемые территории Рублево-Архангельского, указано в сообщении. Ее протяженность составит 19 км.

Бирюлевская линия протянется от станции ЗИЛ Московского центрального кольца до поселения Рязановское новой Москвы, она будет пересекать Большую кольцевую линию и проходить через Восточное и Западное Бирюлево, а также Южное Бутово. Протяженность ветки составит 43 километра.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Темпы строительства московского метро будут увеличены

— В Москве началось строительство участка метро до аэропорта Внуково

— В московском метро возобновится строительство 40 станций