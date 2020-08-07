В Ингушетии отменили режим КТО

Режим контртеррористической операции (КТО), введенный в ингушской Назрани вечером 6 августа, был отменен, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление оперштаба.

«В связи с пресечением готовившихся террористических актов и ликвидацией угрозы жизни, здоровью, имуществу и иных охраняемых законом интересов людей <...> принято решение об окончании контртеррористической операции», — говорится в сообщении штаба КТО.

О результатах спецоперации не сообщается, отмечает агентство.

Ранее стало известно, что в районе Назрани в Республике Ингушетия идет перестрелка между неизвестными боевиками и российскими правоохранителями. Был введен режим КТО, местных жителей изолировали от зоны боевых действий.

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