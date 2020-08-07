В России за сутки потушили почти 70 лесных пожаров

Лесопожарные службы за последние сутки потушили в России почти 70 лесных пожаров на площади более 700 гектаров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Авиалесоохраны.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 06.08.2020 в России ликвидировано 66 лесных пожаров на площади 720 гектаров», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что к полуночи 7 августа в РФ действовали 103 лесных пожара, которые активно тушили. Наиболее сложная ситуация складывается в Чукотском автономном округе, там действует два пожара на площади более 61,5 тыс. гектаров.

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