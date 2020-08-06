В Москве скончались еще 12 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались еще 12 пациентов с коронавирусом, что увеличивает общее число жертв до 4546, пишет РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб.
«В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Днем раньше скончались 13 москвичей. Всего в столице заразились 245 тысяч, выздоровели 186 тысяч человек.
Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных достигло 19 млн, умерли больше 700 тысяч человек.
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