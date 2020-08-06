В Гавре в банке остаются два заложника

Вооруженный мужчина, захвативший шестерых заложников в банковском отделении французского города Гавр, освободил еще одного человека, теперь их осталось двое, сообщил телеканал BFMTV.

Отмечается, что полицейские продолжают переговоры с захватчиком.

Ранее сообщалось, что вооруженный пистолетом мужчина, имеющий психические отклонения и уже совершавший преступления, захватил заложников в банковском отделении. Позже он освободил двоих, еще один смог сбежать.

По данным СМИ, преступник требует «освободить палестинских детей, несправедливо содержащихся в заключении в Израиле», а также, чтобы палестинцы младше 40 лет могли быть допущены на Храмовую гору.

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