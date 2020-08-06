ВОЗ: шесть вакцин от коронавируса проходят клинические испытания

В мире разрабатываются больше 200 вакцин от коронавируса, шесть из которых проходят клинические испытания, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Об этом пишет ТАСС.

«У нас имеются более 200 вакцин-кандидатов, и шесть из них находятся на очень хорошей стадии, проходят клинические испытания», — сказал Гебрейесус.

Гендиректор также выразил надежду, что вакцина будет доступна для всех.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 19 млн, умерли больше 700 тысяч человек.

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