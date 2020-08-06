Украина уточнила статус запроса об экстрадиции задержанных под Минском россиян

Киев готовит официальный запрос к генпрокуратуре Украины об экстрадиции задержанных под Минском россиян. Об этом говорится в сообщении на сайте офиса генпрокурора Украины.

«Ирина Венедиктова (украинский генпрокурор. — прим. «Газеты.Ru») подтвердила белорусскому коллеге намерение офиса генерального прокурора запрашивать выдачу 28 человек, среди которых 9 украинцев, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами Белоруссии», — говорится в сообщении.

Венедиктова отметила, что сейчас готовятся ходатайства об экстрадиции. Затем они будут переданы белорусской стороне.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пригласить прокуроров России и Украины для разбирательства из-за задержанных под Минском россиян.

29 июля под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

В свою очередь в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

Позже Киев заподозрил задержанных россиян в причастности к террористической деятельности на территории Украины и запросил экстрадицию данных граждан.

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