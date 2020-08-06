Полевой госпиталь МЧС РФ начал принимать пострадавших в Бейруте

Аэромобильный госпиталь МЧС России отряда «Центроспас» начал принимать пострадавших при взрыве, произошедшем 4 августа в порту Бейрута. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Отмечается, что госпиталь будет работать как круглосуточно для экстренных больных, так и амбулаторно с 08.00 до 20.00 для пациентов.

Как отметили в МЧС, совместно с ливанской стороной уже определены задачи работы аэромобильного госпиталя, который разместили на стадионе ливанской столицы.

4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек.

Жертвами взрыва стали более 130 человек, пострадали более 4 тыс. жителей города.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— МЧС спешит на помощь: в Бейрут вылетел четвертый борт

— Четвертый самолет МЧС России вылетел в Бейрут

— Бригада НИИ неотложной детской хирургии и травматологии прибыла в Ливан