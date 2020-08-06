Названо имя россиянина, чей груз мог стать причиной взрыва в Бейруте

Взорвавшуюся в Бейруте селитру, предположительно, конфисковали вместе с судном у россиянина Игоря Гречушкина. Об этом РИА «Новости» сообщил дипломатический источник.

По словам собеседника агентства, Гречушкин вчера обращался в консульство России на Кипре.

«Был звонок в консульство», — сказал источник, при этом не раскрыв детали разговора.

Ранее греческое издание «Прото тема» сообщило, что службы безопасности Кипра в рамках расследования дела о взрыве в Бейруте начали розыск российского бизнесмена.

По информации издания, в 2014 году ливанские власти арестовали судно россиянина Игоря Гречушкина и изъяли 2750 т аммиачной селитры. Груз перевезли на склад в порт, где он и находился до катастрофы.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута вечером 4 августа. В МВД страны считают, что причиной стало ненадлежащее хранение 2750 т аммиачной селитры. Погибли более 100 человек, пострадали порядка 5 тыс.

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