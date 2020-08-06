Следствие назвало способ передачи Сафроновым секретных данных за рубеж

Следствие считает, что помощник главы Роскосмоса Иван Сафронов передавал секретные сведения за границу с помощью домашнего компьютера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Ивана Павлова.

«В материалах дела сказано, что Сафронов передавал данные через свой персональный компьютер, который находился у него дома», — рассказал защитник.

При этом, по версии следствия, подозреваемый якобы использовал для шифрования программу VeraCrypt, а в качестве паролей — отрывки из книги историка Роя Медведева «Путешествие через эру Ельцина» на английском языке.

Сафронов был арестован 7 июля на два месяца по делу о госизмене. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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