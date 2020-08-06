Врачи вылечили еще 1254 пациента от коронавируса в Москве

Врачи в Москве вылечили еще 1254 пациента от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.

Всего от болезни излечились 186 223 человека.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В оперштабе сообщили об отсутствии планов закрыть Москву из-за COVID-19

— Еще 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

— В России провели более 29,7 млн тестов на коронавирус