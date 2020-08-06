Психолог рассказала, как правильно организовать рабочий день на «удаленке»

При удаленной работе просыпаться рекомендуется за 45-50 минут до начала рабочего дня, чтобы собраться с мыслями и прийти в себя после сна. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на старшего преподавателя кафедры «Педагогическая психология имени профессора Гуружапова» факультета «Психология образования» Московского государственного психолого-педагогического университета, психолога Анну Хаперскую.

По ее словам, при позднем подъеме нарушается режим дня, при наличии которого человек чувствует себя бодрым, активным, готовым к труду.

Также она отметила, что не стоит забывать об утренних ритуалах: душе, кофе, выборе одежды.

«Переоденьтесь в ту одежду, которую надели бы на работу... разложите все так, как если бы действительно собирались выходить из дома на работу», — советует Хаперская.

Специалист также рекомендует совершать небольшие прогулки в перерывах между работой, но воздержаться от просмотра телевизора. При этом прослушивание правильно подобранной музыки поможет взбодриться.

«Не позволяйте чрезмерному потоку информации заполнить ваши мысли в первые минуты нового дня, тогда сэкономленные ресурсы можно будет направить на рабочий процесс и решение наиболее сложных задач», — подчеркнула Хаперская.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Работа на «удаленке»: у кого самые высокие зарплаты

— Психолог рассказала о конфликтах между работающими в офисах и на удаленке