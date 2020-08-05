Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.

По словам капитана, в 2013 году балкер под флагом Молдавии перевозил груз аммиачной селитры и сделал внеплановый заход в Бейрут. Там он был задержан из-за нарушения технического регламента, а позже арестован за долги.

«Нас (экипаж) отпустили через суд, три месяца шел суд, и суд обязал правительство нас выпустить. И мы закрыли пароход, на замки все помещения закрыли, ключи я отдал миграционной службе, документы все были в каюте, и улетели. А потом я адвокату писал, он мне сказал, что судно разгрузили», — сказал Прокошев.

Он добавил, что владелец судна отказался платить долги и бросил экипаж в порту Бейрута без зарплаты и средств на покрытие нужд.

После возвращения в РФ суд отказался принимать иск против хозяина корабля, который находился на Кипре.

4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек.

Жертвами взрыва стали более 130 человек, пострадали более 4 тыс. жителей города.

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