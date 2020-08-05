Аэропорт Бейрута не пострадал во время мощного взрыва

Международный аэропорт Бейрута не пострадал от мощного взрыва, прогремевшего 4 августа в морском порту города, и работает в обычном режиме, сообщает телеканал Lebanon 24 со ссылкой на представителя воздушной гавани.

«Взрыв в порту не повлиял на работу воздушной гавани, сегодня ожидается прибытие 25 рейсов», — сказал собеседник телеканала.

Ранее поступала информация, что взрывная волна повредила инфраструктуру аэропорта.

4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек.

Жертвами взрыва стали более 110 человек, пострадали более 4 тыс. жителей города.

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