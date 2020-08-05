Почти 20 журналистов пострадали при взрыве в Бейруте

В результате взрыва в порту Бейрута пострадали 17 журналистов местных изданий, трое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Союза журналистов России.

«По информации, проступающих от наших ливанских коллег, в результате взрыва, произошедшего в Бейруте 4 августа, ранено 17 местных журналистов, 3 из них находятся в крайне тяжелом состоянии», — заявили в организации.

Отмечается, что при инциденте был нанесен ущерб ряду офисов местных СМИ, а также зданию Союза журналистов Ливана.

4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек.

Жертвами взрыва стали более 100 человек, пострадали более 4 тыс. жителей города.

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