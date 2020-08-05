В Подмосковье женщина украла из незакрытых квартир 650 тысяч рублей
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В Подмосковье женщина украла из незакрытых квартир пенсионеров 650 тысяч рублей, сообщает «МВД Медиа».
Отмечается, что женщина крала деньги на глазах пенсионеров, которые забывали закрывать квартиры.
Полиция уже задержала подозреваемую. Правоохранителям удалось вернуть похищенные деньги владельцам.
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