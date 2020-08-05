У безработного москвича и его матери украли с банковских счетов больше 31 млн рублей

С банковских счетов безработного жителя Москвы и его матери-пенсионерки похитили более 31 млн руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

50-летний мужчина обратился с заявлением о краже в полицию 4 августа. По его словам, с 18 мая по 16 июля некто перевел на неустановленный счет с его счета в банке более 6 млн руб. Позже злоумышленник похитил со счета его матери еще более 24 млн руб.

Общий материальный ущерб составил более 31 млн руб.

По факту произошедшего проводится проверка.

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