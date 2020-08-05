Число жертв коронавируса в мире превысило 700 тысяч

Число людей, погибших от коронавируса, в мире превысило 700 тыс., пишет университет Джонса Хопкинса.

Отмечается, что больше всего смертей зарегистрировали в США (более 156,7 тыс.), Бразилии (более 95,8 тыс.) и Мексике (более 48,8 тыс.). Всего вирусом заразились больше 18,4 млн человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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