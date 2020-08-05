CМИ: cпецслужбы Ливана 5 месяцев назад начали расследование из-за селитры в порту Бейрута

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Служба национальной безопасности Ливана еще пять месяцев назад инициировала расследование из-за нахождения в порту Бейрута большого количества аммиачной селитры. Об этом сообщает ливанский телеканал OTV со ссылкой на собственные источники в спецслужбах.

По информации телеканала, по итогам расследования было выявлено, что вещества, хранимые в ангаре в ангаре номер 12 в порту, представляют крайнюю опасность. По этой причине было передано распоряжение о назначении ответственного лица со стороны государства для управлением портом. Это было сделано для принятия мер, которые предотвращают любые чрезвычайные ситуации, в том числе взрыв. Так, в качестве одной из мер служба нацбезопасности предлагала создать особые условий хранения этой селитры.

«В случае отсутствия необходимости в них было предложено продать эти вещества», — указывает телеканал.

По данным источника, взрывчатые вещества были на борту корабля под флагом одной из африканских стран. Это судно было брошено в порту его хозяевами еще несколько лет назад из-за большого долга.

Вечером во вторник в ливанском порту в городе Бейрут произошел мощный взрыв. В МВД страны заявили, он произошел на складе с аммиачной селитрой. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушены части построек. Городские больницы не справляются с наплывом пострадавших.

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