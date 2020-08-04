Генсек партии «Аль-Катаиб» скончался от полученных травм после взрыва в Бейруте

Генеральный секретарь ливанской националистической партии «Аль-Катаиб» Назар Наджарьян скончался от полученных в результате мощного взрыва в порту Бейрута травм. Об этом сообщает телеканал Al Alarabiya.

Ранее телеканал отмечал, что политик получил серьезные ранения, его состояние оценивалось как критическое.

Новость дополняется.

Ранее в ливанском порту в городе Бейрут произошел мощный взрыв. По предварительным данным, он произошел на корабле с пиротехникой. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушены части построек.

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