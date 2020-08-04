Источник рассказал о первых жертвах взрыва в порту Бейрута
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Источник в медицинских кругах рассказал о первых жертвах мощного взрыва в порту Бейрута. Об этом сообщает Reuters.
Так, погибшими по меньшей мере считаются 10 человек.
Пострадавших во время ЧП доставляют в местные больницы.
Ранее в ливанском порту в городе Бейрут произошел мощный взрыв. По предварительным данным, он произошел на корабле с пиротехникой. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушены части построек.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Названа причина мощного взрыва в порту Бейрута
— Сотни людей получили ранения в результате взрыва в Бейруте