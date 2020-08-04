Осужденного за шпионаж американца Уилана перевели в колонию в Мордовии

Осужденного за шпионаж гражданина США и ряда других стран Пола Уилана перевели в исправительную колонию ИК-18 в Мордовии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение его брата Дэвида Уилана.

По его словам, в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) подтвердили, что Уилан прибыл в республику в субботу, 1 августа.

Отмечается, что американец проведет 20 дней на карантине в колонии ИК-18 и потом будет переведен в колонию его постоянного пребывания ИК-17.

Уилан был задержан 28 декабря 2018 года в Москве. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации. Мосгорсуд признал 15 июня задержанного виновным в шпионаже в России и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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