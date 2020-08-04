Около 170 граждан РФ переправились транзитом через Белоруссию в третью страну

Около 170 граждан России, которых власти Белоруссии отнесли к бойцам частной военной компании и объявили в розыск, покинули республику. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на писателя Захара Прилепина, под началом которого в самопровозглашенной Донецкой народной республике служила часть задержанных в Минске.

По его словам, россияне переправлялись через Белоруссию в третью страну.

«Одна группа, которая должна была вылететь последней, была задержана белорусскими властями. Никакого отношения к Белоруссии или деятельности там эти группы не имели, Белоруссия была лишь транзитным пунктом», — пояснил Прилепин.

Он отметил, что остальные 170 человек благополучно добрались до третьей страны, где выполняют задачи.

Ранее задержанные в Белоруссии граждане России заявили, что намеревались транзитом через Минск попасть в одну из стран Латинской Америки.

В конце июля под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

В свою очередь в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

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