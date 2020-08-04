Опубликовано новое видео задержания Джорджа Флойда

Уникальные кадры с места задержания афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, снятые с нательных камер сотрудников полиции, опубликованы изданием Daily Mail.

На записи видно, как Флойда пытаются заставить сесть в полицейскую машину, приставив пистолет к голове. При этом афроамериканец просит не стрелять, предупреждает, что страдает клаустрофобией и тревожностью.

«Я буду смотреть вам в глаза. Пожалуйста, не стреляйте в меня. Я только что потерял маму», – говорит Флойд.

Афроамериканец Джордж Флойд погиб при задержании 25 мая 2020 года в Миннеаполисе, штат Миннесота. Его смерть спровоцировала волну массовых протестов против расизма и полицейского произвола как в США, так и в других странах мира.

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