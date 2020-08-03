ФСБ не увидела связи между делом Сафронова и его журналистской деятельностью

ФСБ РФ не связывает дело советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова с его журналистской деятельностью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ спецслужбы, направленный в Союз журналистов России.

«Инкриминируемое Сафронову И. И. преступное деяние не имеет отношения к его профессиональной журналистской деятельности», — говорится в официальном ответе службы на соответствующий запрос.

Сафронов был арестован 7 июля на два месяца по делу о госизмене. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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