В Нижнем Новгороде из-за COVID-19 на борту задержали теплоход
В Нижнем Новгороде задержан пассажирский теплоход «Александр Суворов» из-за того, что у членов экипажа обнаружена коронавирусная инфекция. Об этом сообщается на сайте Приволжской транспортной прокуратуры.
Отмечается, что теплоход компании «ВодоходЪ» был задержан в субботу вечером, 1 августа.
На судне находились пассажиры из Нижегородской области и Татарстана, их всех отправили на автобусе домой.
Двое из семи членов экипажа были направлены в медучреждения, остальные находятся на изоляции.
Прокуратура намерена проверить исполнение законодательства о защите прав потребителей, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и безопасности судоходства. В случае обнаружения нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
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