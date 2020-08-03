Старших сестер Хачатурян будут судить присяжные

Дело двух старших сестер Хачатурян, Кристины и Ангелины, рассмотрит суд присяжных, как и хотела защита девушек. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на адвоката девушек Алексея Липцера.

«Присяжных отбирать начнут 31 августа в Мосгорсуде», — сказал защитник. По его словам, отбор присяжных будет проводиться в открытом режиме.

Отмечается, что дело младшей сестры Хачатурян — Марии — рассмотрят 10 августа в закрытом режиме в Бутырском суде Москвы.

Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна. На момент совершения преступления — 27 июля 2018— им было 19, 18 и 17 лет.

28 июля 2018 года девушки были задержаны.

По результатам экспертизы было установлено, что младшая из девушек в момент убийства отца не отдавала отчет своим действиям, в связи с чем, как ожидается, по итогам отдельного рассмотрения ее дела она будет освобождена судом от уголовной ответственности и направлена на принудительное лечение. Старших сестер экспертиза признала вменяемыми — защита попросила рассмотреть их дело судом присяжных.

По решению суда девушкам нельзя без разрешения уполномоченного лица общаться с кем-либо, кроме адвокатов и следователя, в том числе друг с другом, а также давать комментарии СМИ по существу уголовного дела.

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