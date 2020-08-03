В бизнес-центре на Новом Арбате произошел пожар
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В здании бизнес-центра «Обновление Арбата» в центре Москвы произошло возгорание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«На Новом Арбате, 21, происходит возгорание в вытяжке», — рассказал собеседник агентства.
Сильное задымление наблюдается на первом этаже, был эвакуирован один человек.
По указанному адресу располагается бизнес-центр, на первом этаже находится ресторан.
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