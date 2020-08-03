Мужчина с младенцем в руках угрожал поджечь газовый баллон в Приморье

В Приморье местный житель угрожал поджечь газовый баллон, держа на руках своего семимесячного ребенка. Об этом сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошел во дворе дома в Октябрьском районе.

Прибывшие на место полицейские уговорили мужчину, которым оказался ранее судимый 23-летний житель поселка Липовцы, не делать этого, после чего задержали.

Ребенок был передан его матери, а затем его направили в больницу на время разбирательств. На данный момент в семье есть еще трое детей. Решается вопрос о их передаче соцработникам.