Мужчина с младенцем в руках угрожал поджечь газовый баллон в Приморье
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В Приморье местный житель угрожал поджечь газовый баллон, держа на руках своего семимесячного ребенка. Об этом сообщает РИА «Новости».
Инцидент произошел во дворе дома в Октябрьском районе.
Прибывшие на место полицейские уговорили мужчину, которым оказался ранее судимый 23-летний житель поселка Липовцы, не делать этого, после чего задержали.
Ребенок был передан его матери, а затем его направили в больницу на время разбирательств. На данный момент в семье есть еще трое детей. Решается вопрос о их передаче соцработникам.