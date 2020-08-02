Попова заявила, что почти во всех субъектах ситуация с коронавирусом улучшается

В 80 из 85 субъектов России ситуация с коронавирусом улучшается или стабилизируется, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом пишет ТАСС.

«Ситуация в каждом субъекте разная, и преимущественно на сегодняшний день 80 субъектов Российской Федерации, где или четкая стабилизация, или снижение», — сказала Попова.

В России коронавирусом заразились 850 тысяч, выздоровели 650 тысяч, погибли 14 тысяч человек.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных достигло 18 млн, умерли больше 700 тысяч человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Будет подниматься»: грозит ли России вторая волна COVID-19

— Врач назвал главную ошибку при коронавирусе

— «Вектор» объявил, когда планирует запустить производство вакцины от COVID