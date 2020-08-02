В Москве пенсионерка перевела лжебанкирам больше миллиона рублей
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В Москве пенсионерка перевела банковским мошенникам больше миллиона рублей, пишет РЕН.
Отмечается, что 77-летней женщине позвонили «сотрудники» крупного банка, которые сказали, что со счета только что пытались снять деньги, поэтому нужны перевести средства на «безопасные счета».
Мошенники убедили пенсионерку снять деньги и с карты, и со сберкнижки. Ущерб составил больше миллиона рублей.
Правоохранители возбудили уголовное дело.
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