В Москве пенсионерка перевела лжебанкирам больше миллиона рублей

В Москве пенсионерка перевела банковским мошенникам больше миллиона рублей, пишет РЕН.

Отмечается, что 77-летней женщине позвонили «сотрудники» крупного банка, которые сказали, что со счета только что пытались снять деньги, поэтому нужны перевести средства на «безопасные счета».

Мошенники убедили пенсионерку снять деньги и с карты, и со сберкнижки. Ущерб составил больше миллиона рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело.

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