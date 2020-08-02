Москвич заявил, что работники скорой помощи усыпили его и обокрали

Москвич обвинил сотрудников скорой помощи в ограблении. Об этом сообщает РЕН.

Инцидент произошел на улице Новорогожская.

Мужчина почувствовал себя плохо и вызвал медиков. По словам его, прибывшая бригада скорой помощи предложила ему выпить таблетку, чтобы ему сразу стало лучше. После приема препарата пациент уснул.

Когда москвич проснулся, он обнаружил пропажу документов, кредитной карты и медицинского полиса. Также с его счета списали 46 тысяч рублей.

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