Минобрнауки планирует увеличивать число бюджетных мест в магистратуре

Замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев заявил, что в России планируют увеличить число бюджетных мест в магистратуре и аспирантуре.

По его словам, число выпускников бакалавриата и специалитета будет увеличиваться до 2030 года, поэтому нужно повышать количество мест и в магистратуре.

«Таким образом, вот это вот соотношение и доступность высшего образования падать не будет, а будет только расти», — рассказал Афанасьев в эфире радио «Комсомольская правда».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число бюджетных мест в вузах РФ увеличится более чем на 11 тысяч

— Число бюджетных мест в вузах в 2021 году увеличат на 9%

— Роспотребнадзор рекомендовал обучать вечерние группы в вузах дистанционно